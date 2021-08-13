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بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي و إنبي في الدوري المصري عبر القنوات الناقلة التالية

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بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي و إنبي في الدوري المصري عبر القنوات الناقلة التالية بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي و إنبي في الدوري المصري عبر القنوات الناقلة التالية

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يلعب النادي الأهلي ضد نظيره إنبي في الدوري المصري الممتاز في اللقاء الذي سيجمعهما في السلام في الجولة 30 في الدوري المصري الممتاز 2021 بعد مباراته الأخيرة التى خيبت ظن جماهير الأهلي بعد التعادل مع الإسماعيلي بنتيجة 1-1 .

الاهلى المصري يخوض لقاءمصيري ضد إنبي السبت المقبل عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة .


تنقل المباراة قنوات أون تايم سبورت مباراة الاهلى وإنبي في بث مباشر على قناتها الأولى أون سبورت 1 .


- الأهلي وإنبي الساعة التاسعة مساء يوم السبت 14- 8- 2021 على ستاد «الأهلي we السلام»، ضمن مؤجلات الجولة 30.

- الأهلي وطلائع الجيش التاسعة مساء يوم الثلاثاء 17- 8- 2021، على ستاد السويس، ضمن مباريات الجولة 31.

- الأهلي والمصري التاسعة مساء يوم الجمعة 20- 8- 2021، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة 32.

- الأهلي والجونة أحد يومي 23-24 / 8 / 2021، ضمن مباريات الجولة 33.

- الأهلي وأسوان أحد يومي 26-27 / 8 / 2021، ضمن مباريات الجولة 34 والأخيرة.

المصرى اليوم

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