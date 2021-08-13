صحة الشرقية: تطعيم المواطنين في جمعية نهضة الشباب القبطي بالزقازيق بلقاح كورونا

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تابع الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عمل الفرق الطبية المتحركة المخصصة لتطعيم المواطنيين بلقاح كورونا المستجد كوفيد ١٩ بمحافظة الشرقية، والتي تستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على اللقاح، وذلك في إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، وفي إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمحافظة، خاصة خلال أيام الجمع والعطلات الرسمية.

وتفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، جمعية نهضة الشباب القبطي الأرثوذكسي بمدينة الزقازيق، لمتابعة تطعيم المواطنين من الأخوة الأقباط بالجرعة الأولي والجرعة الثانية من لقاح كورونا، والتأكد من إنتظام سير العمل، وأداء فرق التطعيم عملهم بصورة جيدة، وكذلك تقديم الخدمة الطبية للمواطنين والعاملين بالجمعية، حفاظاً عليهم من هذا الوباء والإصابة بفيروس كورونا، وقام وكيل الوزارة بالتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، فضلا عن التأكد من قياس العلامات الحيوية بعد التطعيم.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع، والأجازات والعطلات الرسمية، مشيراً بأن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن، لافتا إلى أن وزارة الصحة والسكان قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.