أخبار عاجلة

إدلب.. مقتل 4 أطفال في قصف لقوات النظام السوري -
محافظ بورسعيد يؤكد على استمرار حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء -
بواليا يوافق على العرض التركي -
أندية الدوزي الإنجليزي ترفض السماح للاعبين بخوض المباريات الدولية -
السيسي يوجه بأن تتسم تصميمات مجلسي النواب والشيوخ بالعاصمة الإدارية بالعراقة والإرث الحضاري -
وزير المالية: لا نية لتأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق لـلشحنات «ACI» -
«معيط»: التسجيل المسبق للشحنات أحـد روافد المشروع القومي لتطويـر الإدارة الجـمـركـية -
وزير المالية يؤكد حرص الدولة بقيادتها السياسية على تهيئة البيئة المواتية لتحفيز الاستثمار -
المقاولون العرب يجدد الثقة فى النحاس -
ماكونيل: تعامل بايدن مع انهيار أفغانستان أحد أعظم كوارث السياسة الخارجية الأمريكية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

صحة الشرقية: تطعيم المواطنين في جمعية نهضة الشباب القبطي بالزقازيق بلقاح كورونا

Print
صحة الشرقية: تطعيم المواطنين في جمعية نهضة الشباب القبطي بالزقازيق بلقاح كورونا صحة الشرقية: تطعيم المواطنين في جمعية نهضة الشباب القبطي بالزقازيق بلقاح كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عمل الفرق الطبية المتحركة المخصصة لتطعيم المواطنيين بلقاح كورونا المستجد كوفيد ١٩ بمحافظة الشرقية، والتي تستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على اللقاح، وذلك في إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثالثة من المستجد، وفي إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمحافظة، خاصة خلال أيام الجمع والعطلات الرسمية.

وتفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، جمعية نهضة الشباب القبطي الأرثوذكسي بمدينة الزقازيق، لمتابعة تطعيم المواطنين من الأخوة الأقباط بالجرعة الأولي والجرعة الثانية من لقاح كورونا، والتأكد من إنتظام سير العمل، وأداء فرق التطعيم عملهم بصورة جيدة، وكذلك تقديم الخدمة الطبية للمواطنين والعاملين بالجمعية، حفاظاً عليهم من هذا الوباء والإصابة بفيروس كورونا، وقام وكيل الوزارة بالتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، فضلا عن التأكد من قياس العلامات الحيوية بعد التطعيم.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع، والأجازات والعطلات الرسمية، مشيراً بأن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن، لافتا إلى أن وزارة الصحة والسكان قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
500 ألف جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا تصل فلسطين

500 ألف جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا تصل فلسطين

وفاة رئيس تشاد الأسبق بسجنه في السنغال بفيروس كورونا

وفاة رئيس تشاد الأسبق بسجنه في السنغال بفيروس كورونا

السعودية تسجل 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

مفاجأة ???? الصين تصدم العالم وتتهم أمريكا بتسريب فيروس كورونا!!

مفاجأة ???? الصين تصدم العالم وتتهم أمريكا بتسريب فيروس كورونا!!