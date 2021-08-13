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رسالة خالد الغندور بعد إصابة محمد شريف وغيابه عن الأهلي

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رسالة خالد الغندور بعد إصابة محمد شريف وغيابه عن الأهلي رسالة خالد الغندور بعد إصابة محمد شريف وغيابه عن الأهلي

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وجه الإعلامي خالد الغندور، نجم الأسبق، رسالة بعد إصابة محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في العضلة الخلفية، خلال مباراة الإسماعيلي، سيغيب على إثرها عن الفريق الأحمر لمدة لا تقل عن 10 أيام.

وكتب خالد الغندور، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»:«الف سلامة لمحمد الشريف و اتمني يكون جاهز لمباريات منتخب في تصفيات كاس العالم مع انجولا و الجابون عشان هو لاعب مهم جدا في النواحي الهجومية مع مصطفي محمد».

وأضاف ؛«و ان شاء الله يرجع سريعا لمباريات الاهلي واحنا نتمني الفوز بالدوري في ظل منافسة قوية بين الزمالك و الاهلي لصالح الكرة المصرية».

يذكر أن الاهلي يستعد لخوض مباراة انبي، المقرر لها غدًا السبت، في إطار مباريات الجولة ال30 من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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