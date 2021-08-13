أخبار عاجلة

إدلب.. مقتل 4 أطفال في قصف لقوات النظام السوري -
محافظ بورسعيد يؤكد على استمرار حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء -
بواليا يوافق على العرض التركي -
أندية الدوزي الإنجليزي ترفض السماح للاعبين بخوض المباريات الدولية -
السيسي يوجه بأن تتسم تصميمات مجلسي النواب والشيوخ بالعاصمة الإدارية بالعراقة والإرث الحضاري -
وزير المالية: لا نية لتأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق لـلشحنات «ACI» -
«معيط»: التسجيل المسبق للشحنات أحـد روافد المشروع القومي لتطويـر الإدارة الجـمـركـية -
وزير المالية يؤكد حرص الدولة بقيادتها السياسية على تهيئة البيئة المواتية لتحفيز الاستثمار -
المقاولون العرب يجدد الثقة فى النحاس -
ماكونيل: تعامل بايدن مع انهيار أفغانستان أحد أعظم كوارث السياسة الخارجية الأمريكية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

كارتيرون يرفض منح المستبعدين من مباراة الاسماعيلي راحة من التدريبات

Print
كارتيرون يرفض منح المستبعدين من مباراة الاسماعيلي راحة من التدريبات كارتيرون يرفض منح المستبعدين من مباراة الاسماعيلي راحة من التدريبات

رفض باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي ، منح لاعبيه المستبعدين من مباراة الاسماعيلي، راحة من التدريبات لتجهيزهم للمباريات المقبلة بالدوري.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المستبعدون من لقاء الإسماعيلي حصة تدريبية اليوم الجمعة على عبد اللطيف أبو رجيلة. ووضع الجهاز الفني للزمالك بقيادة باتريس كارتيرون برنامجا خاصا للاعبين المستبعدين من أجل تجهيزهم استعدادا للفترة المقبلة.

ويستعد الفريق لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها غدا السبت في تمام الساعة السابعة مساء على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثلاثين للدوري الممتاز.

ويأتي في مقدمة المستبعدون عن المواجهة الثنائي اشرف بن شرقي، الذي سيغيب عن المواجهة لحصوله علي الانذار الثالث في مباراة الاتحاد السكندري الاخيرة، وعبد الله جمعة الذي يغيب عن الفريق منذ فترة طويلة بسبب الاصابة التي لحقت به وابعدته عن المشاركة في المباريات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حافلة الزمالك تصل ستاد الدفاع الجوي

حافلة الزمالك تصل ستاد الدفاع الجوي

«الدوري يازمالك» و«الزمالك بطل الدوري»: الجمهور الأبيض يحتفل على تويتر

«الدوري يازمالك» و«الزمالك بطل الدوري»: الجمهور الأبيض يحتفل على تويتر

الزمالك و الانتاج الحربي مباشر .. الزمالك والانتاج الآن

الزمالك و الانتاج الحربي مباشر .. الزمالك والانتاج الآن

الزمالك بالقوة الضاربة لحصد اللقب 13 .. الأهلي ينتظر مفاجأة الإنتاج

الزمالك بالقوة الضاربة لحصد اللقب 13 .. الأهلي ينتظر مفاجأة الإنتاج