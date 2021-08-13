كارتيرون يرفض منح المستبعدين من مباراة الاسماعيلي راحة من التدريبات

★ ★ ★ ★ ★

رفض باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، منح لاعبيه المستبعدين من مباراة الاسماعيلي، راحة من التدريبات لتجهيزهم للمباريات المقبلة بالدوري.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المستبعدون من لقاء الإسماعيلي حصة تدريبية اليوم الجمعة على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة. ووضع الجهاز الفني للزمالك بقيادة باتريس كارتيرون برنامجا خاصا للاعبين المستبعدين من أجل تجهيزهم استعدادا للفترة المقبلة.

ويستعد الفريق لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها غدا السبت في تمام الساعة السابعة مساء على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثلاثين للدوري الممتاز.

ويأتي في مقدمة المستبعدون عن المواجهة الثنائي اشرف بن شرقي، الذي سيغيب عن المواجهة لحصوله علي الانذار الثالث في مباراة الاتحاد السكندري الاخيرة، وعبد الله جمعة الذي يغيب عن الفريق منذ فترة طويلة بسبب الاصابة التي لحقت به وابعدته عن المشاركة في المباريات.