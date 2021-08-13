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غادرت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك القاهرة متوجهة إلى الإسماعيلية للانتظام في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الإسماعيلي. ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي في تمام الساعة السابعة مساء غد السبت على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثلاثين للدوري الممتاز.
وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قد أعلن عن قائمة الزمالك للقاء الإسماعيلي أمس الخميس وجاءت القائمة كالتالي:- حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم “جنش” – محمد أبو جبل خط الدفاع : حمزة المثلوثي – حازم إمام – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح. خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – أحمد سيد “زيزو” – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – إسلام جابر – أيمن حفني. خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – حميد أحداد.