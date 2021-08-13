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غادرت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك القاهرة متوجهة إلى الإسماعيلية للانتظام في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الإسماعيلي. ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي في تمام الساعة السابعة مساء غد السبت على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثلاثين للدوري الممتاز.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قد أعلن عن قائمة الزمالك للقاء الإسماعيلي أمس الخميس وجاءت القائمة كالتالي:- حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم “جنش” – محمد أبو جبل خط الدفاع : حمزة المثلوثي – حازم إمام – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح. خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – أحمد سيد “زيزو” – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – إسلام جابر – أيمن حفني. خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – حميد أحداد.