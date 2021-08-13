إثبات نسب طفلة لوالدها «رجل الأعمال» بعد 3 سنوات من زواج أمها عرفيا (حيثيات الحكم)

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أودعت محكمة استئناف عالى الأسرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حيثيات حكمها بإثبات نسب طفلة بعد 3 سنوات من ولادتها لرجل أعمال شهير تزوج من والدتها عرفيا، والتي قالت أنه ثبت للمحكمة وفقا لشهود الاثبات وعقد الزواج العرفى المقدم من والده الطفلة وقوع الزواج بين والدتها ورجل الأعمال في فراش الزوجية، ونتج عنه انجاب هذه الطفلة والمقصودة هنا بالفراش طبقا للحيثيات العلاقة الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة ابتداء من الحمل ولا عند الولادة .

وذكرت الحيثيات أن والدة الطفلة التي استأنفت حكم أول درجة الصادر بعدم قبول دعواها هي زوجة للمستأنف ضده الأول بصحيح العقد الشرعى المؤرخ في 9 ديسمبر 2014 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأن الصغيرة ولدت بعد زواج صحيح على نحو ما جاء بإفادة مستشفى النساء والتوليد الشهير.

وقالت الحيثيات إن المستقر عليه فقها ومستندا إلى قوله تعالى «ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله» وقول رسولنا الكريم «من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام» والمقصد الأول من الزواج هو التناسل ومن أجل هذا عني الإسلام بإثبات نسب الولد إلى أبيه وحرم على الإباء أن ينكروا أبنائهم أو يدعو أبوه غيرهم كما حرم على الأولاد أن ينسبوا إلى غير آبائهم.

وأضافت المحكمة أن هناك 3 وسائل لإثبات النسب أولها ثبوت العلاقة الزوجية بكافة طرق الإثبات وثانيا الإقرار وثالثها البيئة الشرعية ويشترط أن يكون الزواج صحيحا وأن ياتي المولود بعد مده لا تقل عن 6 أشهر من وقت الزواج، وأن يكون من المتصور التلاقي بين الزوجين فعلا ويشترط الدخول أو الخلوة، وهذا ماحدث في هذه الدعوى .

وأشارت الحيثيات إلى أن هناك حالات لا يمكن إثبات نسبهم طبقا لنص المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1925، أنه لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج ولا لولد المطلقة المتوفى عنها زوجها أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة .

كانت محكمة استئناف عالى الاسرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قضت بقبول الدعوى المقامة من سيدة شابة باثبات نسب طفلتها إلى زوجها العرفى كما اثبات تلك الزواج.