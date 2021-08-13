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فرق طبية ثابتة ومتحركة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالغردقة

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فرق طبية ثابتة ومتحركة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالغردقة فرق طبية ثابتة ومتحركة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالغردقة

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كلف الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، الفرق الطبية الثابتة والمتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد، بمحافظة البحرالأحمر، بتكثيف الجهود لتطعيم المواطنين والتسهيل عليهم، وذلك عن طريق العيادات المتنقلة التابعة للإدارات الصحية، والعاملين بالمنشآت الصناعية، والمترددين على المراكز الطبية والوحدات الصحية، بمختلف مراكز ومدن محافظة البحرالأحمر بلقاح ، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وتقديم الخدمة للمواطنين، تيسيراً عليهم من مشقة السفر، وقياس العلامات الحيوية للمواطنين بعد التطعيم.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة، مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية، مناشدًا المواطنين بضرورة التسجيل على الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد.

وأوضح «مرعي» أن خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، تستدعي توحيد وتضافر الجهود للحفاظ على سلامة المواطنين.

المصرى اليوم

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