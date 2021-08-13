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بالصور.. "الصحة العالمية" تعقد دورة تدريبية في مكافحة الملاريا للكادر الصحي بعدن

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بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

بالصور..

عقدت منظمة الصحة العالمية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، دورة تدريبية في مجال مكافحة مرض الملاريا والوقاية منه في محافظة عدن، استفاد منها 28 فرداً من الكادر الصحي.

وتناولت الدورة على مدى يومين العديد من الموضوعات الصحية المتعلقة بمكافحة الملاريا والأمراض الوبائية الناقلة لها، كذلك كيفية توعية المجتمعات المحلية من هذه الأوبئة وضمان التشخيص المبكر للمرض وتقديم العلاج والرعايا الصحية للجميع.

وبيّن خبير منظمة الصحة العالمية الدكتور عادل الجساري، أهمية الدورة في تزويد المشاركين بالمعارف المستحدثة في مجال علاج الملاريا، مشيداً بالدور المهم لمركز الملك سلمان للإغاثة في دعم برامج مكافحة الملاريا باليمن، الذي تضمن بناء القدرات البشرية وتأهيل الكادر الصحي اليمني، مؤكدًا أن المملكة العربية تقدم الدعم منذ عقود لمكافحة الأمراض الوبائية.

ويأتي عقد هذه الدورات في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة لمنظمة الصحة العالمية لتعزيز القطاع الصحي في اليمن ومختلف البلدان الأخرى.

بالصور..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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