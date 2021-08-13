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وكيل «صحة الغربية» يتابع تطعيم المسافرين للخارج واستخراج الشهادات المعتمدة

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وكيل «صحة الغربية» يتابع تطعيم المسافرين للخارج واستخراج الشهادات المعتمدة وكيل «صحة الغربية» يتابع تطعيم المسافرين للخارج واستخراج الشهادات المعتمدة

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تفقد الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، رافقه الدكتور هشام شيحه مدير عام الطب العلاجي مراكز تطعيم المواطنين بالمحافظة ومتابعة انتظام سير العمل، وتطعيم المواطنين المسافرين للخارج بلقاح المستجد، واستخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، الراغبين في استخراجها، بمركز التطعيم الجديد، والذي تم بدء العمل به منذ صباح أمس، وقام بالتأكد من تطعيم المسافرين، وقياس العلامات الحيوية لهم، وإتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، وتسليم الشهادات المعتمدة للمواطنين التي استخراجها لهم،

ووجه وكيل الوزارة إدارة المحلة ثاني بتخصيص الدور الاول لإعطاء اللقاح للمواطنين وذلك لتخفيف التكدس مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية، والانتظار بالأماكن المخصصة لذلك، تيسيراً عليهم وعلي مقدمي الخدمة بمركز التطعيم وزيادة أعداد الفرق المتحركه

كما أشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت أنها بصدد الانتهاء من تطبيق الموبايل الإلكتروني (Egypt Health Passport) بنسختين للاندرويد والايفون ليكون بمثابة جواز سفر صحي الكتروني، يمكن استخدامه في المطارات، حيث يقوم المسافر بإدخال بياناته على التطبيق ويقوم التطبيق بالتعرف على شهادة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة الخاصة بالمسافر، .

وأضاف وكيل الوزارة بأن مكاتب استخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا بمحافظة الغربية شملت «مركز طبي سعيد بطنطا، مكتب صحة زفتي، مكتب صحة السنطه، مكتب صحة بسيون، مكتب صحة كفر الزيات ،مكتب صحة قطور، مكتب صحة المحلة اول، مكتب صحة سمنود

المصرى اليوم

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