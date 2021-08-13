رؤساء مدن ومراكز المنوفية يتابعون أعمال رصف ورفع كفاءة عدد من الشوارع

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تابع سمير عتريس رئيس حي غرب شبين الكوم أعمال رصف شارع العطفي المتفرع من شارع الجلاء البحري – إمتداد غرب الاستاد الرياضي ، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير المناطق الغير مخططة بنطاق مدينة شبين الكوم ، كما تابع أعمال تركيب البلدورات بشارع حسين الغراب ، وكذا تغيير كلوبات الإضاءة القديمة بشارع باريس الي كشافات ليد جديدة ، وذلك من أجل اللارتقاء بالمظهر الحضاري وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وفي أشمون قام سامي سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بمتابعة إستكمال أعمال الرصف ورفع كفاءة شارع سعد زغلول والتأكد بالالتزام بالمعايير والاشتراطات الفنية للرصف.

ياتى ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بضرورة متابعة أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق بنطاق المحافظة والالتزام بكافة المواصفات الفنية المقررة لمعايير الجودة لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق.