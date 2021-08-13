تطورات العلاقة بين تامر عاشور وزجته سمر أبوشقة وصلت ل «محكمة الاسرة»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استأنف المطرب تامر عاشور حكم محكمة أول درجة الصادر من محكمة أسرة الخليفة، بإلزامه بدفع نفقة شهرية لطفلته قدرها 6 آلاف جنيه، نفقة لزوجته سمر أبوشقة قدرها 3 آلاف جنيه.

كانت محكمة أسرة الخليفة قضت بقبول الدعوى المقامة زوجته وإلزامه بدفع نفقة شهرية لطفلته قدرها 6 آلاف جنيه، كما قضت المحكمة في دعوى أخر أقامتها الزوجة بإلزامه بدفع 3 آلاف جنية نفقة زوجية.

نظرت محكمة الاستئناف العالى للأسرة، استئناف تامر عاشور يحضر محاميه معتز الذكر والذى طلب من المحكمة تخفيض نفقة الصغيرة والنفقة الزوجية وقررت المحكمة التأجيل للدور المقبل .

كانت «أبوشقة» سبقت وأن أبدت رغبتها في الطلاق رسميًا من خلال الرد على مجموعة من الأسئلة التي طرحها متابعيها حول علاقتها بزوجها مستخدمة خاصية القصص القصيرة.

بدأت القصة حين سألها أحد متابعيها دون الكشف عن هويته عن ما إذا كانت تفكر في الزواج مرة أخرى، حيث أكدت أنها لا تستطيع التفكير في هذا الأمر «مقدرش أفكر إلا لما يتم الطلاق الأول بيني وبين تامر».

ثم تلقت بعد ذلك عددًا من الأسئلة التي تدور في نفس الإطار، لتجيب مؤكدة أنها كثيرًا ما طلبت الطلاق وأنها متمسكة بقرارها، وأنه سيحدث قريبًا، كما أجابت عن سبب إنهائها لأي علاقة قائلة: «النكران والخيانة».

وكان تامر عاشور قد أعلن عن انفصاله عن سمر أبوشقة عام 2018 وبعد مرور شهر واحد فقط من زواجهما، الذي أثمر عن ابنتهما أيام.