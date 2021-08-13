رئيس الإنجيلية بمصر يفتتح مؤتمر الألف خادم إنجيلي الرابع بعنوان «الله يرعاني» ‏

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افتتح الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أمس الخميس، فعاليات مؤتمر «الألف خادم إنجيلي» الرابع ببيت أجابيه بوادي النطرون، تحت عنوان «الله يرعاني»، بحضور ١٠٠٠ خادم من جميع كنائس الطائفة الإنجيلية بمصر، كما يشتمل المؤتمر على ورش عمل على مدار ثلاثة أيام، تتناول قضايا مجتمعية وروحية هامة تواجه الخدام.

في بداية المؤتمر قدم رئيس الطائفة الإنجيلية صلاة خاصة إلى جميع من فقدناهم من أحبابنا بسبب جائحة كورونا، وقال رئيس الإنجيلية في كلمة الافتتاح تحت عنوان «الاختيارات المستحيلة»: «إن الصراع الداخلي الذي نعيشه هو بداية الاستقامة والتقوى والحياة الجديدة، أحيانًا تكون التجربة وقتًا يسمح به الله لينقي حياتنا، كما أننا نحتاج إلى الانضباط في حياتنا في كل شيء، وهناك ضرورة هامة للمواجهة والحساب، لتبقى الكنيسة كنيسة المسيح، أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، ونتذكر دائمًا أن القيادة مسؤولية وتصحية وعطاء من أجل الناس».

ومن المقرر أن يشارك في فعاليات المؤتمر على مدار يومين، الدكتور القس جورج شاكر، والدكتور ماهر صموئيل، الدكتور القس هشام صفوت، والقس كمال رشدي، والقس ناصر كتكوت، والقس لطيف رمسيس، والقس عاطف سيدهم، والدكتور القس منير صبحي، والقس نادى لبيب، والقس أمجد محفوظ، والشيخ يوسف ناثان، والدكتور القس عاطف مهني، والقس أمير ثروت، والقس رفعت فتحي، والدكتور رامز عطالله، والدكتور إيهاب الخراط، والقس ناشد غالي، والقس استيفين سعيد، والقس يوناثان بولس، كما يشارك عدد من المرنمين في فعاليات الاحتفالية.