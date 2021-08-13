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محافظ بورسعيد يؤكد على استمرار حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 08:14 مساءً
بواليا يوافق على العرض التركي
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 08:14 مساءً
أندية الدوزي الإنجليزي ترفض السماح للاعبين بخوض المباريات الدولية
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 08:14 مساءً
السيسي يوجه بأن تتسم تصميمات مجلسي النواب والشيوخ بالعاصمة الإدارية بالعراقة والإرث الحضاري
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 08:14 مساءً
وزير المالية: لا نية لتأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق لـلشحنات «ACI»
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 08:14 مساءً
«معيط»: التسجيل المسبق للشحنات أحـد روافد المشروع القومي لتطويـر الإدارة الجـمـركـية
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 08:14 مساءً
وزير المالية يؤكد حرص الدولة بقيادتها السياسية على تهيئة البيئة المواتية لتحفيز الاستثمار
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 08:13 مساءً
المقاولون العرب يجدد الثقة فى النحاس
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 08:13 مساءً
ماكونيل: تعامل بايدن مع انهيار أفغانستان أحد أعظم كوارث السياسة الخارجية الأمريكية
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 08:13 مساءً
«طالبان»: نفوذ روسيا قد يساعد في تسوية قضية بنجشير
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 08:13 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
cnn arabic
ملايين الأشخاص يعرفون هذه المدينة الكرواتية من مسلسل "صراع العروش"
فيديو
cnn arabic
الجمعة 13 أغسطس 2021 01:13 مساءً
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