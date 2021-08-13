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قطع المياه عن عدة مناطق بمركز السادات بالمنوفية غدًا 6 ساعات

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قطع المياه عن عدة مناطق بمركز السادات بالمنوفية غدًا 6 ساعات قطع المياه عن عدة مناطق بمركز السادات بالمنوفية غدًا 6 ساعات

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن قطع المياه يوم السبت الموافق 14-8-2021م عن مناطق (منشية النور - الواعي - مصطفي يونس - الرحمة - كفر داود الجديد - جاكوبس اليفطة - المعسكر و المساكن -نجع القاسي - جزء من نجع ابو عيسي - الخطاطبة البلد - ابو نشابة - الطرانة) من الساعة الثامنة صباحًا وحتي الساعة الثانية ظهرًا من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.

المصرى اليوم

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