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«كان يسير بدراجته».. مصرع طفل صدمته سيارة مسرعة بالدقهلية وفرت هاربة

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لقى طفل في الدقهلية مصرعه، صباح اليوم، تحت عجلات سيارة مسرعة أثناء استقلاله دراجته وفرت هاربة من مكان الحادث.

تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء ايهاب عطية مدير مباحث الدقهلية، بوفاة طفل صدمته سيارة مسرعة بجوار حديقة الهابى لاند بالمنصورة.

انتقل ضباط مباحث قسم ثانى المنصورة إلى مكان الحادث وتبين مصرع الطفل أحمد الشربيني، 11 سنة ومقيم بمنطقة مشعل حيث كان يستقل دراجته ويسير بمنطقة الهابى لاند وصدمته سيارة مسرعة وفرت هاربة من المكان تاركه جثمانه غارقا الدماء.

تجمع عدد كبير من الأهالى وتم طلب النجدة والإسعاف وتبين وفاة الطفل في الحال وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولى تحت تصرف النيابة العامة.

وأكد شهود عيان أن سيارة بيضاء كانت تسير بسرعة جنونية في اتجاه قصر ثقافة المنصورة ودهست الطفل بالدراجة وفرت هاربة بينما كان ينزف كمية كبيرة من الدماء وتوفى قبل وصوله المستشفى.

تحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بالمكان للكشف عن أرقام السيارة وقائدها.

مصرع الطفل احمد الشربينى دهسته سيارة مسرعة
مصرع الطفل احمد الشربينى دهسته سيارة مسرعة

المصرى اليوم

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