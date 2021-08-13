«فيسبوك» يؤجل عودة الموظفين إلى المكاتب حتى يناير 2022 (تعرف على السبب)

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أعلنت شركة فيسبوك تأجيل خططها لعودة الموظفين إلى المكاتب في الولايات المتحدة حتى يناير 2022.

وأشارت الشركة إلى أنها اتخذت هذا القرار بسبب المخاوف من انتشار متحور «دلتا» من فيروس كورونا.

وأوضحت أنها ستحدد موعد عودة الموظفين إلى المكاتب بناء على البيانات، وليس على المواعيد، ولم تستبعد الشركة أن الموظفين في الخارج قد يواصلون العمل من منازلهم.

وكانت فيسبوك تخطط لعودة الموظفين إلى المكاتب في أكتوبر 2021.

وكانت الإصابات في العالم قد تجاوزت الـ 203 ملايين حالة واكثر من 4 ملايين حالة وفاة.