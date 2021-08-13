إزالة فورية لـ 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالمنوفية

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أوضح المهندس محمد التركاوى، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، أنه خلال أيام العطلة الرسمية تم تنفيذ إزالات فورية لعدد (6) حالات تعدى على الأراضى الزراعية وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية لمراكز ومدن وقرى المحافظة والجهات الأمنية.

حيث تم تنفيذ إزالة فورية لعدد (4) حالات تعدى بناحية مليج بمركز ومدينة شبين الكوم على مساحات مختلفه بإجمالى 212 متر تقريبا، كما تم تنفيذ إزالة في المهد لحالة تعدى بناحية سدود بمنوف عبارة عن قواعد خرسانية، فضلا عن إزالة فوريه لحالة تعدى بقرية شنتنا ببركة السبع على مساحة 200 متر عبارة عن بناء بالطوب الأبيض والأسمنت وغرائز حديديه، هذا وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

فيما أكد وكيل وزارة الزراعة على إدارة حماية الأراضي برصد أي مخالفة تعدى على الأرض الزراعية والتعامل بكل حزم لأي حالة ودوام المتابعة واتخاذ الإجراءات الفورية حيال المخالفين بالتعدي على أي مساحات زراعية بالمخالفة للقرارات الوزارية.

وتواصل الأجهزة التنفيذية للمحافظة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في شن حملاتها لرصد أية تعديات أو مخالفات في المهد والتعامل الفورى معها حفاظا على الرقعة الزراعية وتأكيداً على هيبة وحقوق الدولة.