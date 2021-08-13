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قال وزير خارجية جمهورية الفلبين، تيودورول لوكسين؛ إن المملكة العربية السعودية ستفتح الأبواب لمزيدٍ من الوظائف للممرضات الفلبينيات للعمل في مختلف مدن السعودية.

ونقلت صحيفة "أنكوايرر" الفلبينية، أن السعودية تمنح الفلبينيين فرصاً للعمل والارتقاء بمهاراتهن العملية، مشيراً إلى أن المملكة تقدم كثيراً من الرعاية والاهتمام للعمالة الفلبينية.

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، قد أجرى الجمعة اتصالاً هاتفياً، بوزير خارجية جمهورية الفلبين تيودورول لوكسين.

وتضمن الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.