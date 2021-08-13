ضبط متهم بحوزته 85 طربة حشيش

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تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط أحد العناصر الإجرامية ، مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه ، متخذاً من دائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى – الأمن العام" وبمشاركة فاعلة من قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن الإسكندرية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة ، تم إستهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية ، وعُثر بحوزته على "85 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12٫750 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول"، وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات وتبين ان المخدرات المضبوطة قيمتها 770 ألف جنيه ،تحرر محضر وباشرت النيابة التحقيق.