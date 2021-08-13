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«المحامين»: تأجيل جلسة حلف اليمين للأعضاء الجدد من 15 إلى 18 أغسطس

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«المحامين»: تأجيل جلسة حلف اليمين للأعضاء الجدد من 15 إلى 18 أغسطس «المحامين»: تأجيل جلسة حلف اليمين للأعضاء الجدد من 15 إلى 18 أغسطس

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أجلت الأمانة العامة بنقابة المحامين، عقد جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد من جميع النقابات الفرعية، التي كان مقرر عقدها يوم الأحد المقبل، الموافق 15 أغسطس الجاري، إلى يوم الأربعاء الموافق 18 أغسطس، على أن تعقد الجلسة بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال بجوار قسم الأزبكية برمسيس، من الساعة التاسعة صباحًا، بإشراف حسين الجمال، أمين عام النقابة، وحضور أعضاء من مجلس النقابة العامة، تحت رعاية رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وأضاف بيان صحفي نشرته صفحة النقابة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»: «على أن يكون الحضور إلى مقر جلسة حلف اليمين في تمام الساعة 9 صباحا، وعلى الأعضاء الجدد عدم إحضار ذويهم، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة المستجد، والالتزام بارتداء الكمامة الواقية منذ الدخول لقاعة الحلف، وحتى مغادرتها، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المعلنة من وزارة الصحة، والحضور في المواعيد المحددة لكل نقابة فرعية».

وتابع: «من يمتلك رقم قيد يحق له الحضور في الموعد المخصص لنقابته الفرعية، ويرجى إحضار صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي، وإحضار رقم القيد الخاص بالمحامي، أو المحامية وتدوينه على صورة بطاقة الرقم القومي، وتسليمها للموظف المختص بتوزيع الكارنيهات على المحامين».

واختتم: «وعلى من لم يتمكن من تسلم كارنيه المحاماة عقب جلسة حلف اليمن، لأي سبب من الأسباب، التوجه في أي وقت إلى إدارة الكارنيهات بالنادي النهري للمحامين في المعادي، واستلام الكارنيه في أيام العمل الرسمية من السبت إلى الخميس».

المصرى اليوم

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