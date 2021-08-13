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"التعاون الإسلامي" تدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة

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"التعاون الإسلامي" تدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة "التعاون الإسلامي" تدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة
"العثيمين" يؤكّد مساندة المنظمة جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين؛ في بيان اليوم، عن إدانته واستنكاره -بشدة- المحاولة الحوثية الجديدة، لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في خميس مشيط، من خلال طائرة مسيّرة مفخخة، التي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وشدّد الأمين على أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومَن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، وذلك باستهداف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية.

وأكّد الأمين العام -مجدداً- وقوف منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها جميع الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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