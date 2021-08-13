القوات المسلحة تهنئ فريال أشرف و«كيشو» عقب فوزهما بذهبية وبرونزية طوكيو 2020

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في إطار الرعاية التي توليها القيادة العامة للقوات المسلحة لأبنائها من الأبطال الرياضيين، استقبلت القوات المسلحة، اللاعبة فريال أشرف عبدالعزيز التابعة لجهاز الرياضة للقوات المسلحة استقبالاً حافلاً عقب وصولها إلى جمهورية مصر العربية بعد مشاركتها المتألقة في دورة الألعاب الأوليمبية «طوكيو 2020» والتى توجت خلالها بالمركز الأول والميدالية الذهبية بدورة الألعاب الأوليمبية «طوكيو 2020» ضمن منافسات رياضة الكاراتيه ميزان (+ 61 كجم ).

وقدمت القوات المسلحة التهنئة للاعبة على أداءها المشرف باعتبارها سفيرة للشباب المصرى في هذا المحفل الدولى، كما قدمت القوات المسلحة التهنئة للاعب محمد إبراهيم السيد «كيشو» أحد أبناء المؤسسة العسكرية لحصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية ضمن منافسات رياضة المصارعة الرومانية ميزان (76 كجم ) في نفس البطولة وسط إشادة كافة الأوساط الرياضية العالمية بهذا الإنجاز العظيم الذي رسم البسمة على وجوه الشعب المصرى لترفع بذلك القوات المسلحة أرصدتها في الإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع بمختلف الألعاب الرياضية.

تكريم فريال أشرف عبد العزيز

يأتى هذا الإنجاز نتيجة للتعاون المثمر والتنسيق المستمر مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية والإتحادات الرياضية المصرية لخلق كوادر رياضية يتم تأهيلها وفقاً لأسس علمية مدروسة ومناهج تدريبية متطورة تحت الرعاية الشاملة من القيادة العامة للقوات المسلحة لحصد البطولات بكافة المحافل الأوليمبية.