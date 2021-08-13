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"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح نشطة وزخات البَرَد وجريان السيول على مرتفعات جازان وعسير

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"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح نشطة وزخات البَرَد وجريان السيول على مرتفعات جازان وعسير "الأرصاد": أمطار رعدية ورياح نشطة وزخات البَرَد وجريان السيول على مرتفعات جازان وعسير
طقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد؛ تؤدي إلى جريان السيول على مرتفعات منطقتَي جازان وعسير، كذلك يُتوقع هطول أمطار رعدية على مرتفعات منطقة الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، في حين يكون الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وجنوبية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 32 كم/ساعة تتحول مساءً إلى شمالية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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