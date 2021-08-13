السبت والأحد.. قافلة طبية مجانية بقرية الشموت ببنها

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم مديرية الصحة في القليوبية قافلة طبية لقرية الشموت والقرى المحيطة بها ضمن مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسى «100 مليون صحة» وبرعاية اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

قال الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية أن القافلة تضم عدة تخصصات وتقدم بها الخدمة بالمجان بالوحدة الصحية بقرية الشموت يومى السبت والأحد 14 و15 أغسطس الجارى حيث تضم القافلة «عيادة باطنة- عيادة اطفال- عيادة جراحة- عيادة نساء- عيادة رمد- عيادة عظام- عيادة أسنان- عيادة جلدية – معمل –أشعة- تنظيم أسرة- قياس الضغط والسكر».

أكد وكيل وزارة الصحة أن الكشف والعلاج بالمجان بالقافلة، وذلك في إطار سياسة المديرية لتنظيم قوافل طبية علاجية بالمناطق الأكثر إحتياجا بالمحافظة والتى لا يوجد بها وحدات صحية وتبعد عن المستشفيات المركزية مسافات كبيرة.