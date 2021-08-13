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تحويل مدرسة الشهيد أحمد الشناوي الثانوية الصناعية بـ«الواسطى» إلى مدرسة عسكرية

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تحويل مدرسة الشهيد أحمد الشناوي الثانوية الصناعية بـ«الواسطى» إلى مدرسة عسكرية تحويل مدرسة الشهيد أحمد الشناوي الثانوية الصناعية بـ«الواسطى» إلى مدرسة عسكرية

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أعلنت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اليوم الجمعة، تحويل مدرسة الشهيد البطل أحمد محمد أحمد الشناوي الثانوية الصناعية بنين بمركز الواسطى إلى مدرسة عسكرية ليصبح إجمالي عدد المدارس الثانوية التي تم تحويلها إلى عسكرية خلال 6 سنوات إلى 12 مدرسة على مستوي المحافظة.

جاء ذلك خلال جولتها للمدرسة بحضور رئيس مجلس الأمناء بالواسطى، ومدير إدارة التعليم الفني بالمديرية، ومدير التعليم الفني بادارة الواسطى ومدير مدرسة.

وأكدت يوسف أنه يتم تطبيق قواعد الانضباط وتحسين السلوكيات وتأكيد شعور الانتماء والولاء للوطن وتكوين شخصية المواطن الصالح التي من أهم أهداف وزارة التربية والتعليم.

وفى سياق آخر، عقدت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، اجتماعاً مع لجنة فصول الخدمات بالتعليم الثانوي والمعنيين من التربية والتعليم، وذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور وحرصا على مصلحة الطلاب.

وأعلنت وكيل وزارة التربية والتعليم أن اللجنة وافقت على فتح ثلاث فصول خدمات بثلاث إدارات تعليمية بمدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات بإدارة ببا التعليمية، ومدرسة انفسط الثانوية بإدارة الواسطى التعليمية، ومدرسة اهناسيا الثانوية بنات بإدارة اهناسيا التعليمية وسيتم استقبال ملفات التقديم دون تحديد حد أدنى للمجموع.

المصرى اليوم

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