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نصف الأردنيين توقفوا عن متابعة موجز كورونا
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 08:07 مساءً
نائب أمير جازان: منجزات الجامعة تواكب رؤية المملكة.. وسرني ما شاهدته
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 08:05 مساءً
لاعبة الأخضر المريسل تواجه الكورية الجنوبية سوو سي ضمن المجموعة الثالثة للمنافسات
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 08:05 مساءً
"خيرية الأفلاج" تدعم مشروع " إجلال " لرعاية كبار السن بـ 75 ألف ريال
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 08:05 مساءً
"يمرِّر قوانين لصالح اللوبيات".. الرئيس التونسي: البرلمان خطر على الدولة
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 08:05 مساءً
شاب ثلاثيني يتبرع بكليته لوالده وينهي معاناة استمرت 14 سنة
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 08:05 مساءً
"العلكمي" يتفقد المدارس المتوسطة والثانوية بسراة عبيدة ويلتقي قياداتها
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 08:05 مساءً
"ميركل": مجموعة الـ7 لم تؤيد تمديد عمليات الإجلاء من أفغانستان
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 08:05 مساءً
إسرائيل ترسل تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع غزة
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 08:05 مساءً
جامعة "أم القرى" تقدِّم برنامجاً تأهيلياً لمتطوعي حملة "عودة آمنة"
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 08:05 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
الأرابيسك صناعة تحارب من أجل البقاء صنعة وشياكة وفن
فيديو
فيديو اليوم السابع
الجمعة 13 أغسطس 2021 11:29 صباحاً
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 07:35 مساءً
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