افتتاح 3 مساجد احتفالًا بالعيد القومي للقليوبية

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أعلن الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية افتتاح 3 مساجد، ما بين إنشاء جديد وصيانة وترميم، في إطار احتفالات محافظة القليوبية بعيدها القومى الذي يوافق الـ 30 من أغسطس الجارى.

قال وكيل وزارة الأوقاف إن المساجد المقرر افتتاحها اليوم الجمعة هي مسجد أبوسلامة بقرية العمار الكبرى بطوخ، أما المسجدان اللذان سيتم افتتاحهما بعد أعمال الترميم والصيانة فهما بقرية كفر منصور بكفر شكر والمسجد الكبير بزاوية الشيخ سند بشبين القناطر.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف أنه بلغ إجمالى عدد المساجد التي تم إنشاؤها بقرى ومدن مراكز المحافظة منذ عام 2014 وحتى العام الحالى 453 مسجدا جديدا، فيما بلغ إجمالى عدد المساجد التي تم إحلالها وتجديدها في نفس الفترة 165 مسجدا على مستوى المحافظة، فيما بلغ إجمالى المساجد التي تمت صيانتها وترميمها على مستوى المحافظة 636 مسجدا.