مواعيد صلاة الجمعة في 78 مدينة مصرية وعواصم عربية اليوم 13-8-2021

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية علي على شبكة الإنترنت جدول مواعيد الصلاة عن اليوم الجمعة 13-8-2021، ووالذى تضمن مواعيد صلاة الجمعة في المدن والمحافظات المصرية والتى يصل عددها إلي 78 مدينة مصرية، وأيضًا نشر مواقيت الصلاة فى عواصم الدول العربية.

يبلغ عدد الصلوات المفروض على المسلمين يوميًا عدد 5 صلوات، ويكون أول مواقيت صلاة المسلمين قبل بزوغ خيوط الفجر مع صلاة الفجر ويؤدون صلاتي الظهر والعصر نهارًا، وعند غروب الشمس يؤدون صلاة المغرب، ويؤدون صلاة العشاء فى بداية الليل.

وتؤدي المسلمون صلاة الجمعة خلال الأسبوع مرة واحدة فى يوم الجمعة، وسمي اليوم بيوم الجمعة نسبة إلي صلاة الجمعة، وتؤدي بدلاً من صلاة الظهر، يجب أن تؤدي صلاة الجمعة فى جماعة، وتتكون صلاة الجمعة من ركعتين ويسبق أداء الصلاة خطبة الجمعة.

ويعرض الجدولان التاليان مواعيد صلاة الجمعة في عدد 78 من المدن المصرية وعدد آخر من العواصم العربية، وأعدت الهيئة العامة للمساحة المصرية الجدولان اللذان يتضمنا مواقيت الصلاة والتى نشرت عبر موقع دار الافتاء فى مصر عبر شبكة الإنترنت، ويتضمن موعد صلاة الجمعة.

مواعيد صلاة الجمعة في 87 من المدن والمحافظات المصرية اليوم 13-8-2021

المدينة مواعيد صلاة الجمعة اليوم القاهرة 12:00 م الإسكندرية 12:05 م طنطا 12:01 م المنصورة 11:59 ص الزقازيق 11:59 ص أسيوط 12:00 م سوهاج 11:58 ص بني سويف 12:01 م المنيا 12:02 م قنا 11:54 ص أسوان 11:53 ص مطروح 12:16 م الغردقة 11:50 ص الخاردو 12:04 م الاسماعيلية 11:56 ص دمياط 11:58 ص السلوط 12:24 م نيوبع 11:46 ص حلايب 11:38 ص شرم الشيخ 11:48 ص الفيوم 12:02 م 06-أكتوبر 12:01 م كفر الشيخ 12:01 م الحامول 12:00 م بلطيم 12:01 م طابا 11:47 ص راس سدر 11:54 ص الطور 11:50 ص دهب 11:47 ص ابوزنيمة 11:53 ص راس غارب 11:52 ص القصير 11:48 ص برنيس 11:43 ص سفاجة 11:49 ص مرسى علم 11:45 ص شلاتين 11:42 ص سيدى برانى 12:21 م الضبعة 12:11 م العلمين 12:09 م واحة سيوة 12:23 م موط (الداخلة ) 12:09 م الفرافرة 12:13 م البويطى 12:09 م باريس 12:03 م المحلة الكبرى 12:01 م الحمام 12:01 م نجع حمادى 11:56 ص بورسعيـد 11:56 ص السويس 11:55 ص العريـش 11:50 ص الطـــور 11:50 ص دمنهور 12:03 م ادفو 11:54 ص اسنا 11:55 ص الأقصر 11:54 ص القاهرة الجديدة 11:59 ص توشكى 11:59 ص الدلنجات 12:03 م كاترين 11:49 ص دهب 11:47 ص ابوزنيمة 11:53 ص راس غارب 11:52 ص القصير 11:48 ص برنيس 11:43 ص سفاجة 11:49 ص مرسى علم 11:45 ص شلاتين 11:42 ص سيدى برانى 12:21 م الضبعة 12:11 م العلمين 12:09 م واحة سيوة 12:23 م موط (الداخلة ) 12:09 م الفرافرة 12:13 م البويطى 12:09 م باريس 12:03 م المحلة الكبرى 12:01 م الحمام 12:01 م نجع حمادى 11:56 ص السادات 12:03 م الصالحية الجديدة 11:58 ص العاشر من رمضان 11:57 ص العاصمة الادارية الجديدة 11:59 ص العبور 11:59 ص الفشن الجديدة 12:01 م المنصورة الجديدة 12:02 م النوبارية الجديدة 11:57 ص بدر 12:07 م بنى مزار الجديدة 11:54 ص بورسعيد الجديدة سلام 11:53 ص بئر العبد الجديدة 11:59 ص توشكى الجديدة 12:00 م حدائق العاصمة 11:55 ص رشيد الجديدة 11:48 ص رفح الجديدة 12:02 م سفنكس الجديدة 11:58 ص شرق العوينات 11:54 ص غرب النوبارية 11:56 ص ادفو 11:54 ص الأقصر 11:54 ص اسنا 11:55 ص القاهرة الجديدة 11:59 ص الدلنجات 12:03 م توشكى 11:59 ص

مواقيت صلاة الجمعة في المدن والعواصم العربية اليوم 13-8-2021

المدينة مواقيت أذان صلاة الجمعة اليوم ابوظبى 12:27 الدوحة 11:39 المدينة المنورة 12:26 المنامة 11:42 دبى 12:24 مسقط 12:11