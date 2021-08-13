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«من دروس الهجرة النبوية المشرفة».. موضوع خطبة الجمعة في شمال سيناء

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«من دروس الهجرة النبوية المشرفة».. موضوع خطبة الجمعة في شمال سيناء «من دروس الهجرة النبوية المشرفة».. موضوع خطبة الجمعة في شمال سيناء

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تدور خطبة الجمعة الموحدة في مختلف مساجد محافظة شمال سيناء حول «من دروس الهجرة النبوية المشرفة..التخطيط واعتماد الكفاءات»

وقال الدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، أن الهجرة النبوية المشرفة من مكة المكرمة الي المدينة المنورة مليئة بالدروس والعبر، ومن أهمها التخطيط المحكم والترتيب الدقيق للرحلة وتوزيع الأدوار والمهام واعتماد الكفاءات للقيام بالمهام التي تتناسب مع قدراتهم.

وأضاف جمعة، أنه أعطى تعليماته للأئمة والخطباء بضرورة الالتزام بالخطبة الموحدة وعدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة، وهو 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية، طبقًا للظروف الخاصة بفيروس كورونا، وارتداء الزى الأزهري أثناء أداء الصلاة.

المصرى اليوم

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