الأهلي يغلق باب رحيل الحارس محمد الشناوي نهائياً

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رئيس الأهلي محمود الخطيب ابلغ أمير توفيق رئيس لجنة التعاقدات برفض اى عرض من اى نادي لضم الشناوي فى الفترة الحالية التى ينافس فيها الفريق على الظفر ببطولة الدوري المصري .



وأكد محمود الخطيب أن محمد الشناوى ركيزة أساسية لاستقرار الفريق وأنه باقي مع الأهلي للحفاظ على استقرار الفريق الذي حقق بطولتى دورى ابطال متتاليتين

محمد الشناوي حارس منتخب مصر الأول والنادي الأهلي، أثير حوله خلال هذه الفترة بقوة ملف رحيله عن النادي الأهلي خلال الانتقالات الصيفية 2020 – 2021.

وفجر محمد نور القائد التاريخي لنادي اتحاد جدة السعودي مفاجأة من العيار الثقيل حول اقتراب نادي النصر السعودي من ضم محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه قد يعلن عن الصفقة الأسبوع المقبل.

ورفض نور الكشف عن أي تفاصيل أخرى، خلال حديثه مع الحارس العماني علي الحبسي حول إمكانية تعاقد النصر مع حارس مرمى أجنبي .

وخرج الوليد المهيدب، المسؤول الإعلامي لنادي النصري السعودي الذي أثير حوله مؤخرا انتقال محمد الشناوي لصفوفه خلال هذا الصيف، وقال المهيدب: محمد الشناوي حارس كبير ولكن النصر السعودي لن يفكر في ضم حارس النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة. محمد الشناوي حارس منتخب مصر الأول والنادي الأهلي أثير حوله خلال هذه الفترة بقوة ملف رحيله عن النادي الأهلي خلال الانتقالات الصيفية 2020 – 2021.

وخرج الوليد المهيدب المسؤول الإعلامي لنادي النصري السعودي الذي أثير حوله مؤخرا انتقال محمد الشناوي لصفوفه خلال هذا الصيف، وقال المهيدب: محمد الشناوي حارس كبير ولكن النصر السعودي لن يفكر في ضم حارس النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وكان الشناوي قد تألق مع المنتخب الأولمبي في بطولة أولمبياد طوكيو، وحظى بإشادة الجميع، حيث كشفت تقارير أوروبية عن متابعة شركات تسويق له في البطولة.

ويواجه النادي الأهلي نظيره إنبي في الدوري المصري بعد مباراته الأخيرة التى خيبت ظن جماهير الأهلي بعد التعادل مع الإسماعيلي بنتيجة 1-1 .

الاهلى المصري يخوض لقاء هام ومرتقب امام ابني السبت المقبل عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.



تنقل المباراة شبكة قنوات أون تايم سبورت على قناتها الأولى أون سبورت 1 .



- الأهلي وإنبي الساعة التاسعة مساء يوم السبت 14- 8- 2021 على ستاد «الأهلي we السلام»، ضمن مؤجلات الجولة 30.

- الأهلي وطلائع الجيش التاسعة مساء يوم الثلاثاء 17- 8- 2021، على ستاد السويس، ضمن مباريات الجولة 31.

- الأهلي والمصري التاسعة مساء يوم الجمعة 20- 8- 2021، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة 32.

- الأهلي والجونة أحد يومي 23-24 / 8 / 2021، ضمن مباريات الجولة 33.

- الأهلي وأسوان أحد يومي 26-27 / 8 / 2021، ضمن مباريات الجولة 34 والأخيرة.