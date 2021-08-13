بطريرك الإسكندرية للروم يواصل جولته الرعوية لليونان وتركيا (صور)

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واصل البطريرك ثيودوروس الثانى بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الارثوذكس، جولته الرعوية إلى اليونان وتركيا والتى تختتم يوم 15 أغسطس الجارى، حيث وصل البابا الجمعة إلى جزيرة إمفروس Ίμβρος (وهو الاسم القديم لجزيرة مرمرة) مسقط رأس بطريرك القسطنطينية المسكوني برثلماوس الأول للمشاركة في الاحتفالات التي ستقام اليوم 13 أغسطس بمناسبة مرور 60 عامًا على رسامة البطريرك برثلماوس شماسًا.

وفور وصول البابا،أقيمت صلاة التريصاجيون (تمجيد الله) في كنيسة ميتروبوليتانية إمبروس، وحضر الصلاة المتروبوليت نكتاريوس مطران Kition الذي حضر للمشاركة في هذه المناسبة ممثلا لصاحب الغبطة خريسوستوموس رئيس أساقفة قبرص.

وخلال الزيارة، التقى بطريرك القسطنطينية المسكوني برثلماوس الأول مع بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا ثيودوروس الثاني، في قرية أجيوس ثيودوروس بجزيرة إمفروس،كما حضرا كليهما مع إيبيفانيوس متروبوليت كييف وممثلي كنيسة اليونان متروبوليت Maronia وممثل كنيسة قبرص متروبوليت Kiti صلاة الغروب التي أقيمت أقيمت في كنيسة القديس جيورجيوس الرئيسية بالقرية.

بطريرك الاسكندرية للروم يواصل جولته الرعوية لليونان وتركيا (صور)