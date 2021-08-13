موعد مباراة الأهلي ضد انبي و القنوات الناقلة

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يواجه النادي الأهلي نظيره إنبي في الدوري المصري بعد مباراته الأخيرة التى خيبت ظن جماهير الأهلي بعد التعادل مع الإسماعيلي بنتيجة 1-1 .

الاهلى المصري يخوض لقاء هام ومرتقب امام ابني السبت المقبل عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.



تنقل المباراة شبكة قنوات أون تايم سبورت على قناتها الأولى أون سبورت 1 .



- الأهلي وإنبي الساعة التاسعة مساء يوم السبت 14- 8- 2021 على ستاد «الأهلي we السلام»، ضمن مؤجلات الجولة 30.

- الأهلي وطلائع الجيش التاسعة مساء يوم الثلاثاء 17- 8- 2021، على ستاد السويس، ضمن مباريات الجولة 31.

- الأهلي والمصري التاسعة مساء يوم الجمعة 20- 8- 2021، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة 32.

- الأهلي والجونة أحد يومي 23-24 / 8 / 2021، ضمن مباريات الجولة 33.

- الأهلي وأسوان أحد يومي 26-27 / 8 / 2021، ضمن مباريات الجولة 34 والأخيرة.