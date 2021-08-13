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موعد مباراة الأهلي ضد انبي و القنوات الناقلة

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موعد مباراة الأهلي ضد انبي و القنوات الناقلة موعد مباراة الأهلي ضد انبي و القنوات الناقلة

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يواجه النادي الأهلي نظيره إنبي في الدوري المصري بعد مباراته الأخيرة التى خيبت ظن جماهير الأهلي بعد التعادل مع الإسماعيلي بنتيجة 1-1 .

الاهلى المصري يخوض لقاء هام ومرتقب امام ابني السبت المقبل عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.


تنقل المباراة قنوات أون تايم سبورت على قناتها الأولى أون سبورت 1 .


- الأهلي وإنبي الساعة التاسعة مساء يوم السبت 14- 8- 2021 على «الأهلي we السلام»، ضمن مؤجلات الجولة 30.

- الأهلي وطلائع الجيش التاسعة مساء يوم الثلاثاء 17- 8- 2021، على ستاد السويس، ضمن مباريات الجولة 31.

- الأهلي والمصري التاسعة مساء يوم الجمعة 20- 8- 2021، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة 32.

- الأهلي والجونة أحد يومي 23-24 / 8 / 2021، ضمن مباريات الجولة 33.

- الأهلي وأسوان أحد يومي 26-27 / 8 / 2021، ضمن مباريات الجولة 34 والأخيرة.

المصرى اليوم

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