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قافلة طبية مجانية لأهالي قرية بهيج ببرج العرب ضمن مبادرة «حياة كريمة»

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قافلة طبية مجانية لأهالي قرية بهيج ببرج العرب ضمن مبادرة «حياة كريمة» قافلة طبية مجانية لأهالي قرية بهيج ببرج العرب ضمن مبادرة «حياة كريمة»

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شارك قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة الإسكندرية، في القافلة الطبية التي نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، للقرى الأكثر احتياجاً وذلك لعلاج المرضى غير القادرين بقرية بهيج ببرج العرب، أمس وذلك بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، ومؤسسة حياة كريمة، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي ومديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية.

يأتى ذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها رئيس الجمهورية للنهوض بالقرى والنجوع في المجتمع المصري وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

وقالت الدكتورة وفاء السحلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية، أن القافلة شارك فيها 39 عضو هيئة تدريس من كلية الطب في تخصصات (الجلدية- القلب- الأطفال- المخ والأعصاب- المسالك- الصدر- العظام- الباطنة- الجراحة العامة- الأنف والأذن- الأمراض النفسية والعصبية- طب المناطق الحارة- العمليات الجراحية- الأورام)، 19 عضو هيئة تدريس من طب الأسنان، 8 من التمريض، وتم إجراء الكشف الطبى وعلاج عدد 417 حالة في التخصصات الطبية المختلفة وتم تحويل عدد من الحالات التي تحتاج إلى إجراء أشعة وتدخل جراحى إلى المستشفى الرئيسي الجامعي ومستشفى الحضرة الجامعي.

المصرى اليوم

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