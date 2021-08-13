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قافلة طبية مجانية لأهالي قرية الميدان بالعريش

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قافلة طبية مجانية لأهالي قرية الميدان بالعريش قافلة طبية مجانية لأهالي قرية الميدان بالعريش

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نظمت مديرية الصحة في محافظة شمال سيناء قافلة طبية مجانية للكشف على أهالى قرية الميدان بالعريش، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .

وأعلن الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن القافلة تضم تخصصات الباطنة والصدر، ويشارك فيها كل من الدكتور محمد أحمد الحديدى أخصائى صدر بمستشفى العريش العام، والدكتور رأفت أحمد شيتة أخصائى باطنة بمستشفى العريش العام، وفريق عمل الرعاية الصحية الأساسية بالمديرية والإدارة الصحية بالعريش .

ومن جانبه، أكد الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والاعلام الصحى بمديرية الصحة أن توجيهات المديرية هي تقديم كافة الدعم والتيسيرات لإنجاح القافلة وآداء عملها على أكمل وجه، وكذا تذليل كافة العقبات بالتنسيق مع الفريق الطبى بالوحدة الصحية بالميدان لتحقيق أكبر استفادة منها وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين.

المصرى اليوم

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