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سقط على رأسه أثناء السباحة.. استئصال فقرة «مفتتة» بالعمود الفقري ووضع دعامة عنقية لمريض بمستشفى بالإسكندرية

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أجرى فريق طبي متخصص بمستشفى برج العرب المركزى غرب الإسكندرية، جراحة دقيقة لإصلاح كسر مفتت في الفقرات العنقية لمريض من محافظة الشرقية تم تحويله من إحدى المستشفيات الخاصة بالمحافظة.

وقال الدكتور سعيد السقعان،وكيل أول وزارة الصحة بالإسكندرية، إن المريض الذي يبلغ من العمر 40 عاما كان قد تعرض للسقوط على رأسه أثناء السباحة، مما نتج عنه كسر متفتت في الفقرة العنقية الخامسة، وتم تحويله إلى مستشفى برج العرب حيث أجريت له، خلال ثلاث ساعات من وصوله إلى المستشفى، جراحة طارئة لاستئصال الفقرة المتفتتة ووضع دعامة عنقية وتثبيتها بواسطة شريحة ومسامير وتوسيع القناة العصبية، مشيرا إلى أن تلك العملية تعد من العمليات الرائدة في مجال جراحات العمود الفقري في الإسكندرية.

وأوضح «السقعان» أن المريض حالته مستقرة بعد العملية، وتم دخوله العناية المركزة بالمستشفى تحت المتابعة المستمرة من أطباء المستشفى.

ولفت إلى أنه قام بإجراء الجراحة الدكتور أحمد الرحماني، أخصائي جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بالمستشفى، بمعاونة هدى فتوح، ومينا عاطف فني الأشعة.

سقط على رأسه أثناء السباحة .. استئصال فقرة "مفتتة" بالعمود الفقرى ووضع دعامة عنقية لمريض بمستشفى فى الاسكندرية (صور)
سقط على رأسه أثناء السباحة .. استئصال فقرة "مفتتة" بالعمود الفقرى ووضع دعامة عنقية لمريض بمستشفى فى الاسكندرية (صور)
سقط على رأسه أثناء السباحة .. استئصال فقرة "مفتتة" بالعمود الفقرى ووضع دعامة عنقية لمريض بمستشفى فى الاسكندرية (صور)

المصرى اليوم

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