التنمية المحلية : رفع 156 طن تراكمات قمامة ومخلفات أعلى عقار مهجور بالجيزة (صور)

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أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، نجاح الوزارة بالتنسيق مع محافظة الجيزة في رفع نحو 156 طن تراكمات قمامة ومخلفات صلبة و«رتش»، من أعلى سطح عقار مهجور بمنطقة «الكيت كات»، ألقاها الجيران على مدار عقود، مما تسبب في خروج روائح كريهة وأدخنة من المخلفات بصورة يومية.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية الجمعة، إن البداية كانت بتلقي «مبادرة صوتك مسموع» بالوزارة، شكوى خلال شهر يونيو الماضي، من بعض المواطنين، بوجود تلال من القمامة أعلى سطح عقار مهجور مكون من طابق واحد بشارع مراد بمنطقة «الكيت كات»، بحى شمال الجيزة، مشيرا إلى أنه على الفور تم التواصل مع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الذى وجه الهيئة العامة للنظافة والتجميل وحي شمال الجيزة بالتوجه الى مقر العقار المشار إليه.

وأضاف «شعراوي»، أنه تم الدفع بفرق ومعدات النظافة التابعة للهيئة وحى شمال الجيزة للبدء في رفع المخلفات، وبدأت في رفع التراكمات المتراكمة أعلى سطح المنزل المهجور، حيث أكد الأهالى أنها موجودة منذ عقود وتزيد كل عام نظراً لقيام الجيران المحيطين بالأدوار العليا بإلقاء القمامة أعلى سطح العقار، مشيرا إلى أنه هيئة النظافة بالجيزة وحي شمال الجيزة، قاموا بالإستعانة بسيارات صغيرة وعمالة يدوية لصعوبة دخول المعدات والسيارات الكبيرة لرفع المخلفات نظراً لضيق الشوارع.

وأشاد، بالجهود التي قامت بها الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة وحي شمال الجيزة، والتي نجحت خلال شهرين من المتابعة وإزالة القمامة والمخلفات في رفع حوالى 156 طن عبر 52 نقلة سيارة حمولة 3 أطنان، إلى جانب جهود المتابعة اليومية لرفع القمامة من شوارع الحى والمحافظة.

وطالب وزير التنمية المحلية، بضرورة التنسيق بين الحى وهيئة النظافة لوضع عدد من صناديق القمامة في المنطقة، لعدم تكرار قيام الأهالى بإلقاء القمامة أعلى سطح المنزل، مناشدا المواطنين بعدم إلقاء القمامة إلا في الصناديق المخصصة لها حفاظاً على صحة المواطنين، والتيسير والتسهيل على رجال النظافة في رفع المخلفات والقمامة بصورة يومية من شوارع المحافظة.

بدورهم، أشاد أهالى المنطقة المجاورة للمنزل المهجور باستجابة وزارة التنمية المحلية لشكواهم، والدور المهم الذى قامت به محافظة الجيزة وحى شمال والهيئة العامة للنظافة والتجميل، لرفع المخلفات والقمامة التي كانت تؤثر على حياتهم اليومية بسبب الروائح الكريهة واشتعال النيران بها.