اعترافات قاتل حماته وطفلته فى بولاق: كنت تحت تأثير المخدرات

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أدلى المتهم بقتل حماته وطفلته فى بولاق الدكرور بجريمته تفصيليا،قال القاتل دبت الخلافات بينى وبين زوجتى منذ فترة مثلما يحدث داخل كل بيت ،ولكنا استفذتنى فقمت بتطليقها ،وبعد أيام قمت برد اليمين وتوجهت اليها عند حماتى لاعادتها هى وابنتى الصغيرة لكن حماتى رفضت وبدأت تهددنى وترفع صوتها فى وجهى .

أضاف المتهم فى اإعترافاته :يوم الواقعة تعقبت خطوات حماتى فشاهدتها تحمل طفلتى الصغيرة فريدة وتسير بالطريق فاقتربت منها وتحدثت اليها وطالبتها باعادة زوجتى وطفلتى للمنزل لكنها رفضت وتركتنى واستمرت فى السير فهددتها بالقتل دون ان تعيرنى اهتماما .

واصل القاتل كلامه : كنت تحت تأثير المخدروقتها ، فجن جنونى ،هرولت خلفها وقمت بطعنها عدة طعنات ثم ذبحها والقاء جثتها فى الرشاح والقيت طفلتى خلفها كى تموت غرقا دون ان ادرى ماذا افعل .

تم إبلاغ اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بالعثور على سيدة مقتلولة وطفلة غريقه بالرشاح والذي شكل فريق بحث لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وتم التحفظ على الكاميرات والوصول للجانى وتم ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية بينه وبين زوجته والتي انفصلت عنه قبل 5 أيام وأثناء محاولته إرجاعها لعصمته مرة أخري رفضت هى ووالدتها فقررت الانتقام .