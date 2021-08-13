حالة الطقس اليوم وغدًا.. الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة في القاهرة وعدد من المناطق

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعًا طفيفًا فى درجات الحرارة اليوم على القاهرة وعدد من المناطق وترتفع درجة الحرارة فى القاهرة درجة واحدة للعظمى اليوم وتظل أعلى درجة حرارة في مصر اليوم 42 درجة مئوية فى أسوان وإدفو.

ويستمر الطقس اليوم وكذلك الطقس غدًا رطبًا شديد الحرارة فى معظم أنحاء مصر، كما تنشط الرياح فى القاهرة والسواحل الغربية.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم شديد الحرارة رطبا على جنوب سيناء والوجه البحري وجنوب البلاد بالإضافة إلى القاهرة الكبرى، ويظل فى السواحل الشمالية مائلا للحرارة رطبًا، بينما يكون خلال الليل معتدل الحرارة رطبا.

يستمر نشاط الرياح في القاهرة الكبرى وكذلك السواحل الغربية وترتفع الأمواج على شواطئ مطروح والعلمين لتتراوح بين متر ونصف ومترين.

تفاصيل درجات الحرارة فى مصر اليوم

ترتفع درجة الحرارة في القاهرة إلى 38 درجة للعظمي بدلاً من 37 درجة أمس، وتظل الصغرى 26 والمحسوسة ترتفع إلى 40، وتظل فى الإسكندرية 32-26، وكما تظل المحسوسة 35 درجة.

وتكون درجات الحرارة في بورسعيد 33-26، شرم الشيخ 40-30، المنصورة 36-25، طنطا 37-26، مطروح 31-25، الغردقة 38-29، السويس 37-24، السلوم 32-25، رفح 33-24 درجة.

ويتوقع أن تكون في الزقازيق 37-26، الإسماعيلية 38-24، العريش 34-25، شبين الكوم 37-26، بلطيم 33-26، دمنهور 34-25، الطور 37-24، طابا 35-27، دمياط 32-26 درجة.

وتكون فى أبوسمبل 41-26، أسيوط 40-25، حلايب 37-29، قنا 40-27، الوادي الجديد 41-24، إدفو 42-28، سيوة 39-24، المنيا 39-25 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في أسوان 42-28، الأقصر 41-27، الفيوم 37-25، سوهاج 40-26، بني سويف 38-25، شلاتين 38-28 درجة.

أخبار الطقس اليوم في مصر: درجة الحرارة فى سوهاج 40 - القاهرة 38 - الإسكندرية 32

توقعات حالة الطقس غدًا السبت

تتوقع الأرصاد استمرار نشاط الرياح على القاهرة والسواحل الشمالية الغربية، كما تتكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر على الطرق السريعة المتجهة من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري وكذلك القاهرة الكبري، وفق تقرير أخبار الطقس غدًا.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة غدًا للعظمي والمحسوسة فى شمال الصعيد 40-43، بينما تكون فى جنوب الصعيد 43-44 وتكون في القاهرة والوجه البحري 38-40، أما فى السواحل الشمالية 32-34، بينما تكون فى جنوب سيناء 40-43 درجة.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأسبوع

تظل دراحت الحرارة مستقرة فى معظم أنحاء مصر حول معدلاتها حتى الأربعاء المقبل، وومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى والمحسوسة فى القاهرة والوجه البحري الأحد والإثنين والأربعاء 38-40، وتكون الثلاثاء إلى 36-38 درجة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة فى جنوب الصعيد الأحد 43-44 درجة، وتكون الإثنين والثلاثاء 42-43، وتكون الأربعاء إلي 41-43 درجة، ويتوقع أن تكون في شمال الصعيد الأحد والإثنين 39-41، وتكون الثلاثاء 38-40، وتصل الأربعاء إلى 37-39 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة فى السواحل الشمالية من الأحد وحتى الأربعاء 31-43 درجة. وفي جنوب سيناء الأحد والثلاثاء والأربعاء بينما تكون الإثنين 39-42 درجة.

أخبار الطقس اليوم في مصر: درجة الحرارة فى سوهاج 40 - القاهرة 38 - الإسكندرية 32

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