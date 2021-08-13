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مياه المنيا: صيانة دورات المياه للوحدات الصحية بالتعاون مع اليونيسف ومديرية الصحة

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مياه المنيا: صيانة دورات المياه للوحدات الصحية بالتعاون مع اليونيسف ومديرية الصحة مياه المنيا: صيانة دورات المياه للوحدات الصحية بالتعاون مع اليونيسف ومديرية الصحة

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قال المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، أنه يجرى حاليا أعمال صيانة لدورات المياه للوحدات الصحية بمحافظة المنيا، وذلك بالتعاون بين الشركة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومديرية الصحة بالمنيا، ضمن أنشطة الشركة في المشاركة المجتمعية.

وأضاف الشهاوى أن التكلفة التقديرية للمشروع تبلغ حوالى ٤٠٠ ألف جنيه حيث تتم الأعمال بخمس وحدات صحية بمركز المنيا وهى (طوة- صفط الخمار- نزلةعبيد- المطاهرة- البرجاية) وخمس وحدات بمركز بنى مزار وهى، :(بنى صامت-أبوجرج-الجرنوس-شلقام-أعطو).

وأشار الدكتور ايهاب عبدالعزيز، مدير برنامج المياه والاصحاح البيئي باليونيسيف، أن البرنامج يهدف إلى ترشيد استهلاك المياه، ونشر الوعى في الوحدات الصحية بأهمية الصيانة الدورية لدورات المياه ومراجعتها بشكل مستمر وصيانة التسريبات.

كما قام الدكتور إيهاب عبدالعزيز، وفريق من الشركة بمتابعة الأعمال بهذه الوحدات، وإجراء عدد من الزيارات الميدانية للوحدات الصحية المستهدفة.

وأكد الشهاوى أن هذه الأعمال تتم توجيهات القيادة السياسية وتكليفات كلا من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

المصرى اليوم

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