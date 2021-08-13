اشترك لتصلك أهم الأخبار
افتتحت أسعار الذهب بالكويت تعاملاتها اليوم الجمعة، بثبات سعري، تزامنًا مع عطلة نهاية الأسبوع في المنطقة العربية، وكانت الأسعار الافتتاحية ليوم أمس الخميس قد سجلت صعودا طفيفًا في الأسعار.
وسجل سعر الجنيه الذهب خلال الأسعار الافتتاحية اليوم الجمعة مبلغ 135.69 دينارًا كويتيًا، أي ما يعادل 450.90 دولارًا أمريكيًا.
سعر الذهب «عيار 24» اليوم في الكويت، 16.96 دينار كويتي، ويقابله 56.36 بالدولار الأمريكي.
سعر جرام الذهب «عيار 22» اليوم في الكويت، 15.55 دينار كويتي، مقابل 51.67 دولار أمريكي.
سعر الذهب «عيار 21» اليوم في الكويت وصل إلى 14.84 دينار كويتي، مقابل 49.32 دولار أمريكي.
سعر الذهب «عيار 18» اليوم في الكويت 12.72 دينار كويتي، ويقابله 42.27 دولار أمريكي.
وبلغ سعر الأونصة في الكويت اليوم 527.54 دينار كويتي، مقابل 1753.07 دولار أمريكي.
وسجل سعر الجنيه الذهب سعر قدره 135.69 دينار كويتي بما يعادل 450.90 دولار أمريكي.