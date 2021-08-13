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الذهب في الكويت اليوم الجمعة 13 - 8 - 2021

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أسعار الذهب في الكويت اليوم الجمعة 13 - 8 - 2021 الذهب في الكويت اليوم الجمعة 13 - 8 - 2021

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افتتحت الذهب بالكويت تعاملاتها اليوم الجمعة، بثبات سعري، تزامنًا مع عطلة نهاية الأسبوع في المنطقة العربية، وكانت الأسعار الافتتاحية ليوم أمس الخميس قد سجلت صعودا طفيفًا في الأسعار.

وسجل سعر الجنيه الذهب خلال الأسعار الافتتاحية اليوم الجمعة مبلغ 135.69 دينارًا كويتيًا، أي ما يعادل 450.90 دولارًا أمريكيًا.

الذهب في الكويت اليوم الجمعة 13 ــ 8 ــ 2021
ويعرض «المصري اليوم» اسعار فئات الذهب في دولة الكويت صباح اليوم الجمعة 13 ــ 8 ــ2021، طبقًا لأخر تحديث في السعر:

«عيار 24» اليوم في الكويت، 16.96 دينار كويتي، ويقابله 56.36 بالدولار الأمريكي.

سعر جرام الذهب «عيار 22» اليوم في الكويت، 15.55 دينار كويتي، مقابل 51.67 دولار أمريكي.

سعر الذهب «عيار 21» اليوم في الكويت وصل إلى 14.84 دينار كويتي، مقابل 49.32 دولار أمريكي.

سعر الذهب «عيار 18» اليوم في الكويت 12.72 دينار كويتي، ويقابله 42.27 دولار أمريكي.

وبلغ سعر الأونصة في الكويت اليوم 527.54 دينار كويتي، مقابل 1753.07 دولار أمريكي.

وسجل سعر الجنيه الذهب سعر قدره 135.69 دينار كويتي بما يعادل 450.90 دولار أمريكي.

المصرى اليوم

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