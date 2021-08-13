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افتتحت أسعار الذهب بالكويت تعاملاتها اليوم الجمعة، بثبات سعري، تزامنًا مع عطلة نهاية الأسبوع في المنطقة العربية، وكانت الأسعار الافتتاحية ليوم أمس الخميس قد سجلت صعودا طفيفًا في الأسعار.

وسجل سعر الجنيه الذهب خلال الأسعار الافتتاحية اليوم الجمعة مبلغ 135.69 دينارًا كويتيًا، أي ما يعادل 450.90 دولارًا أمريكيًا.