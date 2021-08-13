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واصلت أسعار الذهب في مصر، صباح اليوم الجمعة 13 أغسطس 2020، الارتفاع الذى بدأ منذ الاربعاء الماضى ، فى استجابه لارتفاع سعر الذهب عالميًا، بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا المتحور «دلتا» وصدور بيانات خاصة بالتضخم في الولايات المتحدة مع انخفاض مؤشر الدولار قليلا .

ويشهد الذهب في مصر وعالميا حالة من التذبذب المائل للارتفاع حيث ارتفع فى مصر بقيم كبيرة تصل إلى 12 جنيها ولكنه لم يعوض الخسائر التى حققها قبلها وتصل إلى 35 جنيها .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح اليوم الخميس، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، 881 جنيها، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 771 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا، 661 جنيها، وذلك بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 6168 جنيها.

وارتفع سعر الذهب عالميا صباح اليوم الجمعة ، مع تراجع مؤشر الدولار والذى تربطهما علاقة عكسية حيث ارتفعت العقود الآجلة للذهب خلال الدورة الأسيوية بنسبة 0.27%، بينما انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.07% .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، صباح اليوم الجمعة، 777.42 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1,759.27 $ .

ويسعى الذهب لتعويض خسائره التى حققها مع بداية الاسبوع بمواصلة الارتفاع لتحقيق بعض المكاسب ، حيث ارتفع الذهب عالميا ، اليوم، من الأدنى له منذ أواخر مارس الماضى مع انتظار المستثمرين للتطورات والبيانات الاقتصادية المنتظر صدورها بالولايات المتحدة، اليوم ، حيث يترقب المستثمرون صدور قراءة مؤشر اسعار الواردات والتى قد تعكس تباطوء النمو مع الكشف عن توقعات المستهلكين حيال التضخم لعاد واحد قادم ولخمسة أعوام قادمة.

وكلمت جاءت البيانات الاقتصادية مخيبة للتوقعات الاقتصادية تصب فى مصلحة المعدن الأصفر كملاذ آمن ضد التضخم ، والعكس، وقد تأثرت أسعار الذهب فى نهاية الاسبوع الماضى، ببيانات مؤشر عدد طلبات اعانة البطالة الأولية فى الولايات المتحدة والتى جاءت ايجابية وأعلنت انخفاضها إلى مستوى 375 ألف طلب فى الاسبوع ، كما ارتفع مؤشر المنتجين وهو أحد قياسات التضخم بنسبة 1% ، مما تسبب فى انخفاض الذهب بنسبة 4.4% مرة واحدة .

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