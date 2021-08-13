الداخلية ملابسات التعدي على سيدة وخطف حقبيتها بالتجمع الخامس

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات واقعة تعرض إحدى السيدات لواقعة خطف حقيبة يدها والتعدي عليها بالتجمع الخامس وضبطت مرتكب الواقعة.

قالت الداخلية :«فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس من (ربة منزل- مقيمة بدائرة القسم) بأنه حال سيرها بدائرة القسم قام (أحد الأشخاص) بخطف حقيبة يدها، وبداخلها (هاتف محمول – مبلغ مالى – متعلقات شخصية)».

وأضافت :«من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فريق البحث أن وراء إرتكاب الواقعة (سائق، ومقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة بالقليوبية)».

وتابعت :«عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال إستقلاله سيارة (يعمل عليها كسائق) وضبط بحوزته (فرد خرطوش – 6 هاتف محمول – 3 ساعات يد – مبلغ مالى – عدد من بطاقات الرقم القومى ورخص المركبات)» .

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة باستخدام السيارة المضبوطة بحوزته، وباقى المسروقات ضمن المسروقات المستولى عليها من المُبلغة، وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمته بإرتكاب الواقعة، وبتطوير مناقشة المتهم إعترف بقيامه بسرقة حقيبة جلدية من (أحد الأشخاص) وبداخله (مبلغ مالى- هاتف محمول). تم إتخاذ الإجراءات القانونية .