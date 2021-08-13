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كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتعدى على طفل بالضرب ببورسعيد، وضبطت مرتكب الواقعة.

وقالت الداخلية في بيان صباح اليوم الجمعة :«فى إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بورفؤاد ثانى بمديرية أمن بورسعيد من أحد المواطنين (حارس عقار ) بتداول مقطع فيديو بين بعض المواطنين بالمنطقة محل سكنه ،ويظهر خلاله نجله (سن 5) يحمله أحد الأشخاص (مقيم بذات العقار محل عمله)، حيث سقط من نجله جزء من ملابسه حال حمله وقام المشكو في حقه بالتعدى عليه بالضرب».

واضافت :«عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على سبيل اللهو مع الطفل المذكور، كما أمكن ضبط القائم على تصوير الفيديو )».

وبمواجهته أقر بتصويره لمقطع الفيديو على سبيل الدعابة بينهم. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.