أخبار عاجلة

حافلة الزمالك تصل ستاد الدفاع الجوي -
غياب الشناوي .. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي ضد الجونة -
منى زكي عن أول لقاء بـ أحمد حلمي : «كان رخم أوي» (فيديو) -
" الناشرين " : فرض 500 دينار على ترخيص دور النشر " مجحف " -
"خيرية الأفلاج" تدعم مشروع " إجلال " لرعاية كبار السن بـ 75 ألف ريال -
"يمرِّر قوانين لصالح اللوبيات".. الرئيس التونسي: البرلمان خطر على الدولة -
شاب ثلاثيني يتبرع بكليته لوالده وينهي معاناة استمرت 14 سنة -
"العلكمي" يتفقد المدارس المتوسطة والثانوية بسراة عبيدة ويلتقي قياداتها -
"ميركل": مجموعة الـ7 لم تؤيد تمديد عمليات الإجلاء من أفغانستان -
إسرائيل ترسل تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع غزة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

الداخلية تكشف ملابسات التعدي علي طفل بالضرب وتضبط المتهم

Print
الداخلية تكشف ملابسات فيديو التعدي علي طفل بالضرب وتضبط المتهم الداخلية تكشف ملابسات التعدي علي طفل بالضرب وتضبط المتهم

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتعدى على طفل بالضرب ببورسعيد، وضبطت مرتكب الواقعة.

وقالت الداخلية في بيان صباح اليوم الجمعة :«فى إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بورفؤاد ثانى بمديرية أمن بورسعيد من أحد المواطنين (حارس عقار ) بتداول مقطع فيديو بين بعض المواطنين بالمنطقة محل سكنه ،ويظهر خلاله نجله (سن 5) يحمله أحد الأشخاص (مقيم بذات العقار محل عمله)، حيث سقط من نجله جزء من ملابسه حال حمله وقام المشكو في حقه بالتعدى عليه بالضرب».

واضافت :«عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على سبيل اللهو مع الطفل المذكور، كما أمكن ضبط القائم على تصوير الفيديو )».

وبمواجهته أقر بتصويره لمقطع الفيديو على سبيل الدعابة بينهم. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
منى زكي عن أول لقاء بـ أحمد حلمي : «كان رخم أوي» (فيديو)

منى زكي عن أول لقاء بـ أحمد حلمي : «كان رخم أوي» (فيديو)

سوريا تضبط شحنة مخدرات أثناء عبورها من لبنان (فيديو)

سوريا تضبط شحنة مخدرات أثناء عبورها من لبنان (فيديو)

الداخلية تكشف حقيقة فيديو «إبنى حلقلى شعرى وطردنى من البيت» في الشرقية ( التفاصيل )

الداخلية تكشف حقيقة فيديو «إبنى حلقلى شعرى وطردنى من البيت» في الشرقية ( التفاصيل )

ببدلة الزفاف..نيقولا معوض ينشر برومو مسلسل «عالحلوة والمرة» (فيديو)

ببدلة الزفاف..نيقولا معوض ينشر برومو مسلسل «عالحلوة والمرة» (فيديو)