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بدء التدريب الصيفي لطلاب المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف

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بدء التدريب الصيفي لطلاب المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف بدء التدريب الصيفي لطلاب المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف

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قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إنه تم وضع خطة للتدريب الصيفي لطلاب المدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات، لإعداد خريجين متميزين فى مجال مياه الشرب والصرف الصحي والاهتمام بتطوير المناهج الفنية التخصصية لمواكبة أحدث الأساليب التكنولوجية الحديثة فى مجال التعليم الفنى.

وأضاف أن المدارس الفنية تقوم بتخريج فنيين متخصصين وعلى دراية كاملة بأعمال التشغيل من حيث جودة مياه الشرب والشبكات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى ويرجع ذلك الى المواد التخصصية التي يقوم بتدريسها متخصصين من الشركة وذلك يؤدى إلى نقل خبرتهم العملية للطلبة بجانب المواد العلمية.

ومن جانبه، أعلن اللواء أحمد الصحصاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، بدء التدريب الصيفي لطلاب المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف داخل المحطة الامريكي والشبكات والمعامل والورش التابعة لها.

وأوضح أنه تم وضع خطة للتدريب تحت الإشراف الكامل للإدارة العامة للتدريب وبواسطة فريق عمل متخصص من المهندسين والكيميائيين القائمين على عملية التدريس بالمدارس الفنية لمياه الشرب مع الإستعانة بمسئولي السلامة والصحة المهنية بالمحطات التي يتم فيها التدريب.

المصرى اليوم

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