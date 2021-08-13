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" الناشرين " : فرض 500 دينار على ترخيص دور النشر " مجحف "
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 07:52 مساءً
"خيرية الأفلاج" تدعم مشروع " إجلال " لرعاية كبار السن بـ 75 ألف ريال
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 07:50 مساءً
"يمرِّر قوانين لصالح اللوبيات".. الرئيس التونسي: البرلمان خطر على الدولة
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 07:50 مساءً
شاب ثلاثيني يتبرع بكليته لوالده وينهي معاناة استمرت 14 سنة
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 07:50 مساءً
"العلكمي" يتفقد المدارس المتوسطة والثانوية بسراة عبيدة ويلتقي قياداتها
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 07:50 مساءً
"ميركل": مجموعة الـ7 لم تؤيد تمديد عمليات الإجلاء من أفغانستان
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 07:50 مساءً
إسرائيل ترسل تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع غزة
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 07:50 مساءً
جامعة "أم القرى" تقدِّم برنامجاً تأهيلياً لمتطوعي حملة "عودة آمنة"
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 07:50 مساءً
حريق في عدد من ورش "أبو عريش".. و"المدني" يواصل إخماده
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 07:50 مساءً
استشاري: قبل العودة الآمنة للمدارس طلابنا بحاجة إلى تبني مفهوم "إدارة الوقت"
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 07:50 مساءً
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فيديو اليوم السابع
والدة فريال أشرف: أنا فرحانة أكتر ما هفرح وهى عروسة ..وبنتى استحقت الذهب
فيديو
فيديو اليوم السابع
الجمعة 13 أغسطس 2021 09:02 صباحاً
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 07:35 مساءً
لاول مره حوار مع الصبارة الراقصة ..سألناها ازاي بقت ترند وليه سعرها غالي .. شوف قالت ايه ????
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 07:35 مساءً
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