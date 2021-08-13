الكاتبة سارة السهيل تنعي الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز

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نعت الكاتبة سارة السهيل، الفنانة القديرة دلال عبدالعزيز، التي فقدها الفن المصري والعربي، بعد مسيرة فنية حافلة بالأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية.

وذكرت السهيل، التي قدمت دلال عبدالعزيز من ابداعاتها واحدة من المسرحيات التي كتبتها للأطفال بعنوان «سلمى والفئران الأربعة» من إخراج الفنان أسامة، ذكرت على صفحتها الشخصية أن الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز صاحبة قلب حنون وطيب جدا، وكثيرا ما كانت تستشعر طيبتها وأخلاقها الراقية مع الأطفال أثناء جلسات وبروفات المسرحية.

وقالت السهيل «إن الفنانة دلال عبدالعزيز اختارت قصة المسرحية متأثرة بكتاباتى عن الأطفال ومعاناتي المستمرة في البحث عن حقوق الطفل والمرأة، وقد جذبتها المقدمة التي كتبها الفنان الراحل الكبير عبدالمنعم مدبولى للمسرحية».

وأشارت السهيل إلى أن الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، كانت تتمتع بالكثير من الاحترام على المستوى الفني والاجتماعي، فجميعنا نفتقدنا، ونترحم عليها وندعو لها بالمغفرة والرحمة، وقد امتدت مسيرتها الفنية لأربعة عقود قدمت فيها الفنانة المصرية نحو 200 عمل فنى في السينما والمسرح والتليفزيون.