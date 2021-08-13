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كان للشاعر والروائى على الجارم (ابن مدينة رشيد بمحافظة البحيرة) رواية تفيض بالرومانسية اسمها «غادة رشيد» ساد عليها الخيال الروائى لدرجة تتعارض مع الثوابت التاريخية، والرواية تتحدث عن قصة حب بين الشاب الوطنى محمود وزبيدة البواب ابنة عمه،غير أن قارئة الطالع قالت لزبيدة إنهاستكون زوجة لأهم رجل في مصر (قد يكون حاكم مصر)، فما كان منها إلا أن عدلت عن زواجها من حبيبها انتظاراً لتحقق النبوءة، وبعد مقتل كليبر جاء مينو، كثالث قائد للحملة الفرنسية على مصر وأعجبته زبيدة فتزوجها، وتزوج محمود من لورا التي تحبه وهى ابنة تاجر إنجليزى في رشيد، ويموت محمود في إحدى نوبات المقاومة وتجلو الحملة عن مصر وتسافر زبيدة وتنجب من مينو ولداً سماه (سليمان) على اسم سليمان الحلبى تشفياً في كليبر الذي كان يناصبه العداء، ثم تخلى عنها وعادت لمصر، هذه هي الرواية، وفى إحدى زياراتنا منذ أعوام لمتحف رشيد اطلعنا على وثيقة زواج زبيدة من مينو فوجدناها تقلب مضمون الرواية رأساً على عقب ومماجاء في الوثيقة: «تزوج عبدالله باشا مينو من السيدة الرشيدية زبيدة بنت محمد البواب التي كانت متزوجة من سليم أغا وطلقها وانقضت عدتها» الأمر الذي يكشف عن قصة أكثر إثارة وكأنما أجبرسليم أغا على تطليقها، وانتظر مينو انقضاء عدتها، وكان مينو قد اعتنق الإسلام في ١٨٠١ للزواج من زبيدة، وهذا يعنى أن مصاهرة مصرية فرنسية مازالت تجرى دماؤها في عروق فرنسية، أما عن الجنرال مينو نفسه فهو مولود في ٣ سبتمبر ١٧٥٠ في غرب فرنسا، والتحق بالعمل العسكرى، وشارك في الحملة الفرنسية على مصر إلى أن توفى «زى النهارده»، في ١٣ أغسطس ١٨١٠.