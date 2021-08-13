أخبار عاجلة

موسميانى يتحفظ على ضم مهاجمين جدد فى الإنتقالات الصيفية -
نقطة البقاء.. البنك الأهلي يتعادل مع الاتحاد السكندري سلبياً -
تقرير: قمة «G7» تبحث إن كان هناك ضرورة للاعتراف بـ«طالبان» سلطة في أفغانستان -
قادة مجموعة السبع: طالبان ستكون مسؤولة عن أفعالها -
جونسون: مجموعة السبع تتفق على ضرورة سماح طالبان للأفغان بالمغادرة بعد 31 أغسطس -
جونسون: مجموعة السبع تتفق على ضرورة سماح طالبان للأفغان بالمغادرة بعد 31 أغسطس -
الرئاسة الفرنسية: من أولويات مجموعة السبع مشاركة طالبان في الحرب على الإرهاب -
«أورام الأقصر»: استقبال 333 ألف زيارة لمرضى السرطان من مختلف المحافظات -
مصر للطيران تصدر تنبيهًا للمسافرين من القاهرة إلى السعودية -
أول تجربة للفلوس البلاستيك مع تحمل المياه والقطع وحتى النار.. شوف حصل معاها إيه؟! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«زي النهارده» وفاة الشاعر المجدد صلاح عبدالصبور 13 أغسطس 1981

Print
«زي النهارده» وفاة الشاعر المجدد صلاح عبدالصبور 13 أغسطس 1981 «زي النهارده» وفاة الشاعر المجدد صلاح عبدالصبور 13 أغسطس 1981

اشترك لتصلك أهم الأخبار

هو محمد صلاح الدين عبدالصبور المولود في 3 مايو 1931 بالزقازيق، وهو أحد رواد حركة الشعر العربى المعاصر ومن رموز الحداثة العربية المتأثرة بالفكر الغربى، كما يعدّ واحداً من الشعراء العرب القلائل الذين أضافوا إضافة بارزة في مجال المسرح الشعرى وهو خريج كلية الآداب جامعة القاهرة قسم اللغة العربية في 1951، وتتلمذ على يد الشيخ أمين الخولى الذي ضمه إلى جماعة «الأمناء» التي كان لها إسهام كبير في حركة الإبداع الأدبى والنقدى في ، ولفت عبدالصبور الانتباه بعد نشره قصيدته «شنق زهران»ومع صدور ديوانه الأول «الناس في بلادى» تم وضعه بين رواد الشعر الحر مع نازك الملائكة وبدر شاكر السياب، وسرعان ما وظف صلاح عبدالصبور هذا النمط الشعرى الجديد في المسرح، فأعاد الروح على نحو معاصر للمسرح الشعرى الذي تعثر بعد وفاة عبدالرحمن الشرقاوى ومن قبله أحمد شوقى وعزيز أباظة، وتراوحت السمات الشعرية لعبدالصبور بين أثره الأدبى واستلهام التراث العربى والتأثر بالشعر الإنجليزى المعاصر وبالأخص الشاعر«ت. س. إليوت» وقد لفت انتباه المتابعين للحركة الشعرية ديوانه الأول الذي جاء في قالب شعر التفعيلة متميزا بالصور الفريدة واللغة اليومية الشائعة مع امتزاج الحس السياسى والفلسفى بالموقف الاجتماعى، ومن دواوينه «أقول لكم» و«تأملات في زمن جريح» و«أحلام الفارس القديم» و«شجر الليل» ومن مسرحياته الشعرية «الأميرة تنتظر» و«مأساة الحلاج» و«مسافر ليل» و«ليلى والمجنون» وقد توفى «زي النهارده»فى 13 أغسطس 1981 إثر تعرضه لنوبة قلبية حادة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر للطيران تصدر تنبيهًا للمسافرين من القاهرة إلى السعودية

مصر للطيران تصدر تنبيهًا للمسافرين من القاهرة إلى السعودية

«التخطيط» تعتمد وثيقة «سياسة الجودة» لجائزة مصر للتميز الحكومي

«التخطيط» تعتمد وثيقة «سياسة الجودة» لجائزة مصر للتميز الحكومي

سمير فرج: 4 جهات شاركت في تأمين عودة البعثة المصرية من أفغانستان

سمير فرج: 4 جهات شاركت في تأمين عودة البعثة المصرية من أفغانستان

مصرفيون: حالات الاحتيال الإلكتروني في مصر محدودة ولا تقارن بالنسب العالمية

مصرفيون: حالات الاحتيال الإلكتروني في مصر محدودة ولا تقارن بالنسب العالمية