شوبير يكشف مفاجأة صادمة بشأن محمد شريف وكهربا

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كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مفاجأة صادمة لجماهير النادي الأهلي بشأن محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

كان محمد شريف، تعرض للإصابة خلال مباراة الإسماعيلي التي اقيمت الأربعاء الماضي، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات تلفزيونية: «محمد شريف يحتاج ما لايقل 10 أيام للعودة مجددا للملاعب بعد اصابته في العضلة الخلفية، وبالتالي سيغيب عن الفريق الأحمر بالتأكيد في الثلاث مباريات المقبلة، وقد يصل الأمر إلى نهاية الموسم».

وعن محمود كهربا، جناح الأهلي قال: «قصة كهربا، اللاعب كان سيشارك بشكل أساسى في مباراة الإسماعيلى، إلا أن الدكتور أحمد أبوعبلة لاحظ ارتفاع درجة حرارته وأبلغ الجهاز الفني الذي فضل خروجه من المباراة».

وأضاف: «تم استقدام سيارة خاصة، وقلت كهربا، إلى القاهرة ولم يتابع المباراة، واللاعب اجرى مسحة طبية جاءت نتيجتها سلبية، وشارك في التدريبات يوم الخميس، داخل الجيم»