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أختي حامل في شهرين وزوجها مسافر من سنتين.. اعترافات المتهم بذبح شقيقته بأكتوبر

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أختي حامل في شهرين وزوجها مسافر من سنتين.. اعترافات المتهم بذبح شقيقته بأكتوبر أختي حامل في شهرين وزوجها مسافر من سنتين.. اعترافات المتهم بذبح شقيقته بأكتوبر

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كشفت تحريات مباحث الجيزة، تفاصيل ذبح ربة منزل على يد شقيقها وخالها بمنطقة أكتوبر، بعد أن أكتشف شقيقها أنها حامل في شهرين، رغم أن زوجها يعمل في الخارج منذ عامين ولم يعود إلى البلاد حتي الأن، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين وعرضهما على النيابة العامة التي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وبمواجهة المتهمين اعترافاتهما أنهما وراء ارتكاب الحادث، وقال شقيق المجني عليها إن شقيقته تزوجت من شاب قبل ثلاث سنوات وأقامت معه بمنطقة أكتوبر، وزوجها قرر السفر للعمل خارج البلاد، وطلبنا من المجني عليها أن تغلق شقتها وتعود للإقامة مع والدتها بمحافظة المنوفية، فرفضت بحجة أن تتعرض الشقة للسرقة.

وأضاف المتهم عندما تعرضت المجني عليها للمرض ذهبنا بها إلى الطبيب اكتشفنا أنها حامل في شهرين، وتم اتخاذ القرار بالتخلص منها بالاتفاق مع خالي في منطقة 6 أكتوبر.

كان قسم شرطة ثان أكتوبر بلاغا تلقي بلاغ بمقتل ربة منزل بمنطقة 6 أكتوبر، انتقل ضباط القسم إلى مكان البلاغ، وبالفحص تم العثور على جثة «سارة» 22 عاما ربة منزل، وتبين إصابتها بجرح ذبحي بالرقبة، تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم بقرار من النيابة العامة.

المصرى اليوم

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